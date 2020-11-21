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Ankara Zabıtası'ndan Başkentli miniklere bilinçli tüketici semineri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşları bilgilendirerek daha bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor.


Ankara Zabıtası, Başkentli minikleri tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek için eğitim seminerleri düzenliyor. Okulları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, küçük yaşta bilinçli tüketim alışkanlıkları konusunda önemli bilgiler paylaşıyor.


Altındağ Mehmet Memişoğulları İlkokulu ve Ortaokulu ile Özel Aydın Anadolu Koleji'ni ziyaret eden zabıta ekipleriyle birlikte eğitim seminerine katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, küçük yaşta bilinçli tüketim alışkanlığı edinmenin önemine dikkat çekerek, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara tavsiyelerde bulundu. Ankara Zabıtası ekipleri eğitim seminerleri sırasında ayrıca öğrencilere bez çanta içerisinde tüketici hakları konulu karikatürlerden oluşan boyama kitapları, yapbozlar, tüketiciyi bilinçlendirici kitapçıklar ile maske ve dezenfektan da hediye etti.


Öğrencileri bilinçli tüketiciler olmaları için yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Altındağ Mehmet Memişoğulları İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Nusret Kebapçı şu değerlendirmelerde bulundu:


“Çocuklarımızı her zaman hak arama bilincinde olmaları konusunda örnek olmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hem okul içerisinde hem de okul dışında yaptıkları alışverişlerde haksız ve olumsuz durumlarda karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının düzenlediği seminer için de çok teşekkür ederiz.”

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