İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 1 kiloyu aşkın kokain ele geçirildi

Ankara’da, İstanbul’dan gelerek uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Ankara'da, İstanbul'dan gelerek uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Operasyonda 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan İ.Ç. ve B.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yapacağını tespit etmesi üzerine iki şahsı takibe aldı. Çalışmalar kapsamında iki şüpheli, Ankara'ya girdikten kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalar çerçevesinde ise 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi.

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