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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları

Başkent’te 1 Mayıs kutlamalarının durağı Anadolu Meydanı oldu.

Başkent'te 1 Mayıs kutlamalarının durağı Anadolu Meydanı oldu.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda kutlanıyor. Güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olduğu alana girişler dört yerden sağlanırken, Özel Harekat polisleri meydanda kuş uçurtmadı. Kızılay Meydanı'ndan Tandoğan istikametine ise trafik kapatıldı. Kızılay ve AKM'den gelen gruplar polis korteji eşliğinde Anadolu Meydanı'na yürüdü. Toplam 6 sendikaya bağlı üyeler alana gelmeye başladı. Kutlamalarda 5 bin 800 emniyet mensubu görev alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi.

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