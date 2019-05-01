Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı alanlara sendikalılar akın ediyor

Başkent'te 1 Mayıs kutlamaları, Anadolu Meydanı'nda başladı. Sendika üyeleri alana gelmeye başladı.

Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında kutlamaların durağı olan Anadolu Meydanı'na sendikalar gelmeye başladı. Alana gelen sendikalar sloganlarla giriş yaptı. Geniş güvenlik tedbirlerinden geçen sendika üyeleri kutlamalar için alana akın etmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle helikopterlerle alanın üzerinde güven uçuşları yapıyor.