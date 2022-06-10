Ankara'da 110 proje açıklanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 110 projeyi Başkentlilerle buluşturacak. Yavaş, 12 Haziran 2022 Pazar günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda Başkentlilerin katılımıyla düzenlenecek toplu açılış, temel atma ve tanıtım töreni ile hayata geçirilecek projeleri kamuoyuyla paylaşacak.

Projeler 4 ayrı başlıkta toplandı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “açılışı yapılacak olan”, “temeli atılacaklar”, “yapımı devam eden” ve “yapımına başlanacaklar” olmak üzere 4 ayrı başlıkta toplanan 110 yatırım projesini açıklayacak.

Aralarında park ve yeşil alanlar, köprülü kavşaklar, yaya üst geçitleri, itfaiye binaları, içme suyu arıtma tesisleri, kırsal kalkınma projeleri, yenileme projeleri ve teknoloji merkezlerinin yer aldığı projeleri Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanan Yavaş, İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi, Samsun Yolu'nda kesintisiz trafik akışını sağlayan Eşref Akıncı, Kayaş 19 Mayıs Bulvarı ve Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşakları gibi birçok ulaşım projelerinin de açılışını gerçekleştirecek.

Lansman töreninde ayrıca Mamak-Elmadağ İçme Suyu Hattı, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 2. Etabı ve Şereflikoçhisar Arıtma Tesisi Yenileme Projesi gibi pek çok hayati projenin de temeli atılacak.

Devam eden projeler hakkında da bilgi verilecek

Başkan Yavaş, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi, İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı, Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı, TRT Genel Müdürlüğü Önü Köprülü Kavşağı, Ankara Kalesi ve Roma Tiyatrosu'ndaki restorasyon çalışmaları ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında yapımına devam ettiği projelerin son durumu hakkında da vatandaşlara bilgi verecek.

Toplantıda; Birlik Mahallesi E-Spor Merkezi, Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Projesi, Elmadağ Hasanoğlan Kesimhane Projesi, Şereflikoçhisar Kesimhane Projesi ve birçok ilçeye kazandırılacak yeni parkların tanıtımı da yapılacak.

Başkentliler tan taşçı konseriyle buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tanıtım toplantısının ardından Başkentlilere müzik ziyafeti de sunacak.

Ankara Spor Salonu'nda binlerce vatandaşa konser verecek olan ünlü sanatçı Tan Taşçı, sevilen şarkılarını seslendirecek.