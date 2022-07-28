İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 13 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Ankara’da ailesi ile gittiği piknik alanında bulunan gölete serinlemek için giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Ankara'da ailesi ile gittiği piknik alanında bulunan gölete serinlemek için giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.



Olay, Beypazarı ilçesinde yer alan Dudaş Mahallesi'ndeki Karasu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Birsen Acar, ailesiyle piknik yaptığı sırada serinlemek için mesire alanında bulunan gölete girdi. Sudan çıkamayan minik kız boğularak hayatını kaybetti. Acar'ın cansız bedeni dalgıçlar yardımıyla sudan çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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