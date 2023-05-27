İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 15 kiloyu aşkın eroin ele geçirildi

Ankara’da bir ikamete düzenlenen operasyonda 15 kilo 880 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bir ikamete düzenlenen operasyonda 15 kilo 880 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak'ta bir adrese düzenledikleri operasyonda 15 kilo 880 gram eroin ele geçirdi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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