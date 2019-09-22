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Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi

Ankara Akyurt İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yapılan yol kontrolleri sırasında yaklaşık 1.

5 ton kaçak balık ele geçirdi.


Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, yapılan yol kontrolü sırasında kaçak balık ele geçirildiğini duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Akyurt İlçe Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri tarafından Ankara-Çankırı Karayolu Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balık yakalandı” ifadeleri kullanıldı.

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