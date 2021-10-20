Ankara'da 150 yeni itfaiyeci alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İtfaiye Haftası'nda 150 yeni itfaiye memuru alımı yapacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetleri ağını genişletmek ve istihdama katkı sağlayarak ihtiyaç açığını karşılamak amacıyla açıkta bulunan boş kadrolara itfaiye memuru alımı yapacak. İtfaiye Haftası'nda Ankara İtfaiyesi'ne 150 yeni itfaiye memuru alımı yapacaklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İlk etapta 300 itfaiye personeli alımı gerçekleştirmek için harekete geçtik ve sadece itfaiyecilik mezunu gençlerimizden liyakatla 300 kişiyi işe başlattık. Yine talebimiz fazla olmasına rağmen Çevre Bakanlığına yapmış olduğumuz başvuru ile 150 itfaiyecilik okulu mezunu kişiyi daha işe başlatacağız” dedi.

KPSS puan türü üzerinden alımı yapılacak 150 yeni itfaiye memuru için duyuru ilanını yayımlayan Ankara İtfaiyesi, başvuru formunu aktifleştirerek süreci başlattı. ‘www.ankara.bel.tr' adresi üzerinden İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olan adaylar, formu doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte 1-12 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ adresine şahsen müracaatta bulunacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak

Geçtiğimiz yıl memur statüsünde 300 itfaiye erine istihdam oluşturan Büyükşehir Belediyesi, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında adayı sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutacak. Yapılacak değerlendirme sonucu sınava girmeye hak kazanan adaylar, 18 Kasım tarihinde Büyükşehir Belediyesi internet adresinde ilan edilecek. Ankara İtfaiyesi sözlü ve uygulamalı sınavları ise 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9 İskitler Altındağ adresinde yer alan yerleşkede yapacak.