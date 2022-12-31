Ankara'da 18 bin 450 kişi için "İlk Evim" sosyal konut kuraları 2 Ocak'ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim” projesi çerçevesinde Ankara'da kura çekimi 2 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Sosyal konut hamlesi çerçevesinde 2023'ün ilk kuraları Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara'da sosyal konut kuraları 12 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim” projesi çerçevesinde Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibi 2-12 Ocak tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak açıkladıktan 40 gün sonra 25 Ekim'de ilk temellerin atıldığı “İlk Evim” projesi çerçevesinde Ankara'da bir yandan sosyal konutların inşası devam ederken diğer yandan da 2 Ocak Pazartesi günü kura çekimi heyecanı başlayacak.

2 Ocak tarihi itibariyle Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak'ta sona erecek. Ankara'da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri ve saatleri de açıklandı. 2 Ocak tarihinde Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da ise 63 konut, 3 Ocak tarihinde Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut, 4-5 Ocak tarihlerinde Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut, 6-8 Ocak tarihlerinde Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut, 9 Ocak tarihinde Sincan Saraycık'ta bin 626 konut, 10 Ocak tarihinde Gölbaşı Gerder'de bin 545 konut, 11-12 Ocak tarihlerinde Mamak'ta 3 bin 645 konut kurası çekilecek.

Mart 2023'e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.