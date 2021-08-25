İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 2 bin 30 adet sikke ele geçirildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde A.Ş. ve İ.K.'nın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. ve İ.K.'nın Boyalı Mahallesindeki adreslerine dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, A.Ş. ve İ.K.'nın üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

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