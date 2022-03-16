Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 392 kişi tutuklandı

Ankara'da 25 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 161 kişiden 392'si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Şubat-10 Mart tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 519 bin 908 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan 2 bin 161 şahıstan 392'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 234 bin 583 araçtan 21'inin çalıntı olduğu belirlenirken, 65 motosiklet, 48 modifiyeli araç ve 2 bin 354 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 5 bin 703 adet kaçak bandrolsüz sigara, 43 adet kurusıkı tabanca, 66'sı ruhsatsız 72 adet tabanca, 979 adet değişik çaplarda fişek, 31'i belgesiz 33 av tüfeği ve 54 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.