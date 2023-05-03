Ankara'da 2 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 yaralı

Ankara'da virajı dönmeye çalışan otomobilin seyir halindeki başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 2 kişi yaralandı. Feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sırlarında Yenimahalle ilçesi 1524. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 M 9852 plakalı aracın sürücüsü virajı döneceği sırada seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki sürücünün de yaralandığı öğrenilirken, birisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

“Sürücülerden biri ağır yaralıydı”

Kazanın tanıklarından Mehmet Murat, “Gürültü sesiyle dışarıya çıktım. Araçların kazaya karıştığını gördüm. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından ilk yardım ekipleri, trafik polisleri ve itfaiye ekipleri geldi. Gerekli müdahaleleri yaptılar. Yaralılar vardı. Birisi kendisini aracından dışarıya atmıştı. Sürücüler yaralıydı. İki araç da hurdaya dönmüştü. Sürücülerden biri ağır yaralıydı. Yerde yatıyordu” ifadelerini kullandı.