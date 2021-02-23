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Ankara'da 22 kilo esrar ele geçirildi

Ankara’da uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde satışını ve kullanımını engellemeye yönelik narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda 22 kilo 282 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yapılan aramalarda bulunan 3 adet hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesine de el konuldu. Yakalanan iki şahıs hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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