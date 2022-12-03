Ankara'da 24 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarıyla Ankara'da ücretsiz yemek hizmeti alan öğrenci sayısı 24 bin 58'e ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Ankara'da ücretsiz yemek hizmeti alan öğrenci sayısı 24 bin 58'e ulaştı.

Okul öncesinde 11 bin 372 çocuğa ücretsiz beslenme

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yapılan ücretsiz yemek ve beslenme hizmetinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tam kapasite bir şekilde hizmet veriliyor. İl genelindeki 12 bin 686 taşımalı öğrenciye öğle yemeği hizmeti verilirken, okul öncesinde 11 bin 372 öğrenciye ise beslenme hizmeti sağlanıyor. Ücretsiz yemek uygulamasının okul öncesinde de yaygınlaştırılması için hedef belirleniyor.