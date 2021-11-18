İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 3 katlı binada patlama

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarılırken ekiplerin arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

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