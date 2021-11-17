İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 3 şüpheli uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliyi polis ekipleri suçüstü yakaladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliyi polis ekipleri suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda C.Ö, N.C.Ö. ve B.M.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi Sanatoryum Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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