İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara’da piyasaya kayıt dışı cep telefonlarını sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ankara'da piyasaya kayıt dışı cep telefonlarını sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyonda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde Y.E.G. isimli şahsın piyasaya kayıt dışı cep telefonu sürerek haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.E.G.'yi yakaladı. Operasyonda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.