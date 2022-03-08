İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 360 litre etil alkol ele geçirildi

Ankara’da kaçak alkollü içki ürettiği bilgisine uluşan bir şahsın adresine gerçekleştirilen operasyonda 360 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara'da kaçak alkollü içki ürettiği bilgisine uluşan bir şahsın adresine gerçekleştirilen operasyonda 360 litre etil alkol ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ş. isimli bir şahsın sahte alkollü içki ürettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Ö.Ş.'nin Etimesgut'ta bulunan adresine düzenledikleri operasyonda 360 litre etil alkol ve 19 adet alkol aroma malzemesini ele geçirdi. Ö.Ş. hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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