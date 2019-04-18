Ankara'da 4 köpek daha zehirlenerek telef edildi

Ankara'da boş bir arazide zehirlenerek ölmüş 4 köpek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi 1730. Sokak'ta boş bir arazide zehirlenmiş köpekler bulundu. Vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi. 4 köpeğin zehirli sosislerle telef edildiği belirlendi. Ölen köpekler ve zehirli sosisler incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğüne gönderildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu olay Ankara'da son 1 ay içerisinde köpeklerin zehirlendiği üçüncü vaka oldu.