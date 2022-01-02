Ankara'da 4 köpek ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde boş bir arazide besleme yapan hayvanseverler, 9 sokak köpeğinden 4'ünü ölü buldu. 5 yavru köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Ankara-Çankırı yolunda bulunan boş bir arazide besleme yapan hayvanseverler, 4 köpeğin hareketsiz yattığını görürken, 5 yavru köpeğin ise yorgun ve bitkin olduğunu fark etti. Hayvanseverler, zehirlenme şüphesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdi. Ölü hayvanlar alınırken, 5 yavru köpek ise Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedavi altına alınan hayvanların, bitkin düştükleri görüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.