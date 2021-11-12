İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da 4 milyon boş makaron ve 15 bin adet kozmetik ürün ele geçirildi

Ankara’da polisin düzenlediği iki farklı operasyonda 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 15 bin 316 adet kozmetik ürün ele geçirildi.

Ankara'da polisin düzenlediği iki farklı operasyonda 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 15 bin 316 adet kozmetik ürün ele geçirildi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Etimesgut ilçesinde iki depoya yapılan operasyonda 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Çankaya ilçesinde bir depoya yapılan baskında ise 15 bin 316 adet kozmetik ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.