İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 40 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ankara’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, kaçak 40 kilogram tütün ve 60 adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, kaçak 40 kilogram tütün ve 60 adet dolu makaron ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, 21 Mart'ta Altındağ ilçesinde kaçak tütün


bulundurarak satışını yapan A.B'nin evinde arama yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle arama yapılan evde 1 adet elektrikli sigara dolum makinası, 40 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 60 adet doldurulmuş makaron, 3 bin 600 adet boş makaron, 500 adet şeffaf kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, A.B. hakkında adli işlem başlattı.

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