İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da 400 bini aşkın dolu makaron ele geçirildi

Başkent’te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi.

Başkent'te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak'ta şüpheli gördükleri 2 aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.