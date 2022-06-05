Ankara'da 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu kullanım, temin ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Afganistan uyruklu kişilerin Yenimahalle ve Mamak bölgesine cep telefonundan konum atarak madde satışı yaptığı tespit edildi. Takibe alınan zanlıların, cep telefonu üzerinden irtibat kurdukları, para alışverişinin ardından alıcılara yine aynı şekilde daha önceden uyuşturucu maddeyi bıraktıkları noktanın konumunu atarak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Sonrasında ekipler, Afganistan uyruklu N.N., N.A. ve Y.A.'yı Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlılara ait adreste ve üstlerinde yapılan aramada, 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.