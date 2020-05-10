Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara parklarda maske dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Başkent'in 13 prestij parkında ücretsiz maske dağıttı. Bu gruba giren vatandaşlara toplam 5 bin 200 adet maske dağıttıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Yasağın belli saatler arasında kaldırılmasının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın parklarımıza rağbet ettiğini gördük. Bu öngörüyle vatandaşlarımıza maske dağıtınca çok memnun oldular. Hava da çok güzel, bu sevinci biz de onlarla birlikte yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Parkı, Altınpark, 50. Yıl Parkı, Esertepe Parkı, Cemre Parkı, Ragıp Tüzün Parkı, Demet Parkı, Botanik Parkı, Göksu Parkı, Çukurambar Parkı, Seğmenler Parkı, Öveçler Parkı ve Lozan Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılan maskelerini takarak yürüyüş yaptı.