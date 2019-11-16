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Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.


Başkentte Gölbaşı ilçesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti'ne bağlı ekipler Ankara'ya giriş yapan bir minibüste 68 düzensiz göçmen olduğu istihbaratını aldı. Gelen bilgiyi değerlendiren polis ekipleri Gölbaşı'nda Sanayi Uygulama Noktası'nda içerisinde düzensiz göçmen dolu aracı durdurdu. Uygulamada 68 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 4 kişi de göz altına alınarak emniyete götürüldü. Emniyet işlemlerinin ardından 4 zanlı adli mercilere sevk edildi.

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