İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Başkentte, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Ağustos tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, JASAT tarafından Haymana, Çubuk, Şereflikoçhisar, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda tespit edilen 22 şahıstan 18'i yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

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