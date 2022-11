Ankara'da 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı teslim oldu

Ankara'da tartışma yaşadığı 72 yaşındaki eşini 7 yerinden bıçaklayan suç aletiyle birlikte yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 71 yaşındaki Zekayi C. ile 72 yaşındaki Huriye C. çifti evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine Zekayi C., eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin durumu anlayıp ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Huriye C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, saldırgan Zekayi C. ise olay yerine gelen polis ekiplerini suç aletiyle birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan cani koca daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, ilk ifadesinde "Evde huzurum yoktu, bana kötü davranıyorlardı cinayeti o yüzden işledim" dediği ortaya çıktı. Vahşice katledilen Huriye C.'nin cansız bedeni ise toprağa verildi.

“Hiç pişman değildi, gülüyordu”

Yaşanan olayın tanıklarından Rabia Yüksel, “Yaşlı bir kadınla erkeğin kavgası sonucu erkek, kadını bıçaklıyor. Olayı, polis ve sağlık ekiplerini gelmesiyle öğrendim. Bıçaklayan şahsı gördüm. Hiç pişman değildi, gülüyordu. Annemin arkadaşıydı vefat eden kadın” ifadelerini kullandı.