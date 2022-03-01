İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı

Ankara’da 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre bir ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.


Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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