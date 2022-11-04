Ankara'da Afet Farkındalık Parkı'nın temeli atıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilim Ağacı Vakfı ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak Afet Farkındalık Parkı'nın temeli törenle atıldı. Başkent'te bir ilk olma özelliği taşıyan parkta deprem ve yangın söndürme simülatörleri ile 5 boyutlu sinema yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet farkındalığı oluşması için yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Kentin tüm paydaşlarına afetle öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitimler veren Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından Bilim Ağacı Vakfı ile Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle yapılacak Afet Farkındalık Parkı'nın temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, “Türkiye'nin genç beyinleri bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaklar. İstedik ki daha ilk aşamadan Türkiye'nin gerçeği olan afetler konusunda ciddi bir bilgi birikimiyle ve ciddi bir farkındalıkla hayata başlasınlar. Bunu yaparken de kendi elleriyle fidanlara, toprağa dokunmalarını sağlayarak farklı bir eğitim serüveni planladık. Buradaki tüm arkadaşlarımız afetlerin bütün boyutlarıyla A'dan Z'ye bilip, bu yönde bilinçli bir refleks oluşturacak seviyede kendilerini geliştirecekler” dedi.

Gelecekte Türkiye'nin bilim adamı olacak bireylerin daha ilk aşamada çevreci ve doğa dostu bir projenin içerisinde olmalarının onların tüm vizyonlarını olumlu etkileyeceğini ifade eden Bilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla ise, "Afet Farkındalık Parkı toplumun dikkatini çekecek, toplumun öncelikleri içerisinde ne kadar önem arz ettiğini gösterecek” diye konuştu.

Parkta simülatörler ve 5 boyutlu sinema yer alacak

Hem afet farkındalık bilincini artıracak hem de kente yeni bir yeşil alan kazandıracak parkta afetlerin oluşum nedenleri, afet esnasında yapılması gerekenler, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemler çeşitli simülatörlerin yardımı ile anlatılarak, özellikle çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler verilecek. Afet sonrası toplanma alanı olarak da kullanılacak olan parkta, deprem ve yangın söndürme simülatörleri ile deprem afet bilinçlendirme filminin oynatılacağı 5 boyutlu sinema

yer alacak. Parkın 2023 Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde'de yer alan parkın temel atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Büyükşehir Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Bilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ve vatandaşlar katıldı.