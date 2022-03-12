Ankara'da ağılda çıkan yangında 600 hayvan telef oldu

Ankara'nın Bala ilçesinin Aşağıhacıbekir Mahallesinde bulunan ağılda çıkan yangında, 600 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Ankara'nın Bala ilçesinin Aşağıhacıbekir Mahallesinde bulunan ağılda yangın meydana geldi. Çıkan yangında 300 koyun 300 kuzu olmak üzere 600 küçükbaş hayvan telef oldu. İddialara göre akşam 20.00'de ağılda yangın çıktı. Toplam 600 küçükbaş hayvandan hiçbiri kurtarılamadı. Jandarma ekiplerin ise olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“Ben mağdurum devlet bana yardım etsin”

Mal sahibi Yüksel Yarımdünya, devletten yardım beklediğini belirterek, “Dün saat 08.00'de bu olay olmuş. 300 koyun ile 300 kuzum telef oldu. Büyük bir katliam yaptılar. Oğlumu da ateşin içerisine attılar. Kimin yaptığını bilmiyorum. Saat 08.00'de bana haber geldi köydeydim. Ben mağdurum devlet bana yardım etsin” diye konuştu.

“Şu an mağduruz”

Mal sahibinin yeğeni Serdar Yarımdünya ise mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini ifade ederek, “Benim amcamın oğlu davarı buraya getirmiş, köye yetişememiş soğukta buraya koymuş.300 koyun 300 kuzu, akşam ağılı ateşe vermişler. Kendisi de dışarıya çıktığında kafasına ve dişlerine vurmuşlar, yere yığılıp bayılmış. Şu an mağduruz. Devletten tüm yetkililerden yardım bekliyoruz. Şüphelendiğimiz birisi yok olay yeri inceleme açıklayacak, bekliyoruz” dedi.

Aşağıhacıbekir mahallesi muhtarı Ahmet Erdem ise konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Mahallemizde ikamet etmekte olan Yüksel Yarımdünya'nın başına çok felaket bir olay gelmiştir. Çocukluğundan beri hayvancılık yapmaktadır. Ömür boyu çalışmasının birikimi bir anda kaybolup gitmiştir. Acımız çok büyük tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Bu acının hafifletilmesi için devletimizden yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Olay yerine geldiğimizde jandarmayla irtibata pek geçemedik. Herhangi bir delilin kaybolmaması için kalabalığın dağılmasını istediler. Bizde yardımcı olduk. İnşallah bunu yapanların yakalanmasını istiyoruz.”