Ankara'da Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Alzheimer hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Başlangıç, erken ve orta dönem Alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet verecek merkezde 20'şer kişiden oluşan iki grup halinde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde merkezle ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Başkanımız Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışı ile Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin maddi ve manevi olarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle yaşamını sürdürmek için desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar, engelliler, çocuklar ve hastalar gibi dar gelirli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak çok daha fazla özen göstermekte ve çaba sarf etmekteyiz. Bu dezavantajlı gruplardan olan ve özellikle günümüzde çok yaygın olarak görülen Alzheimer ve demans hastaları ile ailelerinin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, güzelleştirmek ve hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemek amacıyla Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'ni açıyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi ile özellikle başlangıç, erken ve orta dönem Alzheimer ile demans hastalarının ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmetinin de verileceği merkezde hasta yakınlarının zorlu hasta bakım sürecinde desteklenerek, rahatlamaları sağlanacak.

Başvurular online ortamda alınmaya başlandı

Merkez sağlık kurumları tarafından Alzheimer ve demans hastalığı tanısı konmuş, hastalığın başlangıç ve erken orta dönemlerinde olan, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilen, yemeğini kendi başına yiyebilen, kıyafetlerini kendi başına giyebilen, tuvalet ve kişisel temizliğini kendi yapabilen hastalar yararlanabilecek. Hafta sonları hariç hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 20'şer kişilik 2 grup halinde randevu alınarak ücretsiz hizmet verecek olan Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi için başvurular online ortamda “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.

Zihinsel, fiziksel ve psikomotor etkinlikler yer alacak

Hastaların yaşam standartlarını iyileştirmek, günlük işlerinde yardımcı olmak amacıyla hizmet verecek merkezde Alzheimer hastalarının yaşam ortamından ayrılmadan gün içerisinde merkezde yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmesi, hastanın gereksinimlerinin karşılanması ve böylece hastaya bakım veren hasta yakının yükünün azaltılması, hastaya ve yakınına bir mola imkanı verilmesi planlanıyor. Hastalarla birlikte çorap eşleştirme, pirinç-nohut ayırma, sesleri art etme, hafıza kartları, bulmaca çözme ve hikaye anlatma gibi zihinsel aktiviteler ile düğme dikme, sulu boya ile limon baskısı, ipe boncuk dizme, büyükten küçüğe sıralama, sınırlı boyama, kesme-yapıştırma, bebek sallama ve ayakkabı bağlama gibi Psikomotor aktiviteler gerçekleştirilecek. Fiziksel aktivite olarak da bedensel egzersiz ve yürüyüş saatleri olacak.