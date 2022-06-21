Ankara'da araca taşlı ve sopalı saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halindeki araca taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında araba kullanılmaz hale gelirken, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan saldırıyı çevredekiler kayıt altına aldı. Aracın içinde olan ve darp edilen şahıs yaralandı. Saldırganın uzaklaşmasından sonra yaralı ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olay sonrasında araç sahibinin komşusu Hali Şen olayla ilgili, “Ben namaz kılıyordum. Sonra bir kalabalık oluştu ve sesler gelmeye başladı. Oğlum yanımda oturuyordu. Hemen balkona çıkıp olayı çekmeye başladık. Biz balkona çıktığımızda elinde 1,5 metrelik sopa olan şahıs ön camı kırmıştı bile. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, 'Sen benim 20 yıllık karımsın' diyerek bağırmaya başladı ve kadın da 'aramızda nikah mı var' diyerek çığlık atmaya başladı” ifadelerini kullandı.