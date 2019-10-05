Ankara'da asfalt işbirliği

Çankaya Belediyesinin ilçenin birçok bölgesinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Çankaya'nın büyük caddelerinde de başladı.

Kızılay bölgesinde başlatılan yenileme çalışmalarının ardından iki belediye büyük caddelerde tam kaplama asfalt serimi konusunda işbirliği yapıyor.

Çankayalıların daha iyi hizmet alabilmeleri için işbirliğine giden Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Birlik Mahallesinde yer alan Podgoritsa Caddesindeki asfalt serim çalışmasına devam ediyor.

‘Birlikten Güç Doğuyor Her Şey Çok Güzel Oluyor' sloganıyla hareket eden iki belediye, 933 metre uzunlukta ve 20 metre genişliğindeki Podgoritsa Caddesinde 5 bin 60 ton tam kaplama asfalt serimi gerçekleştirdi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa adını taşıyan ve ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Podgoritsa Caddesinde başlatılan asfalt çalışması işbirliği, ilçenin diğer büyük caddelerinde de devam edecek.

Çankayalılar hak ettikleri hizmetleri almaya başladılar

Son yerel seçimlerin ardından Ankaralıların sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tanıştığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya 25 yıl sonra üvey evlat muamelesi görmekten kurtuldu. Geçtiğimiz dönem Çankaya'da rekorlara imza atmıştık. Şimdi Mansur Başkanla birlikte Çankayalılar hak ettiği hizmetleri almaya başladılar” diye konuştu.