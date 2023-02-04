İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da AVM'de ‘Karakulak' sergilenmesi vatandaştan tepki topladı

Ankara Mamak’ta bulunan Nata Vega alışveriş merkezinde nesli tükenme tehlikesinde olan karakulakların sergilenmesi hayvansever vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Ankara Mamak'ta bulunan Nata Vega alışveriş merkezinde nesli tükenme tehlikesinde olan karakulakların sergilenmesi hayvansever vatandaşların tepkilerine neden oldu.


Başkent'te Nata Vega alışveriş merkezinde nesli tükenme tehlikesinde olan karakulakların sergilenmesi, vatandaşların tepkilerine neden oldu. Cam fanus içerisinde sergilenen karakulakların bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılması vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Kaydedilen görüntülerde karakulakların önüne fare atılması sosyal medyada infiale neden oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.