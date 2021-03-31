Ankara'da Ayaş yolu ve Hasköy köprülü kavşağı hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'in dört bir yanında sürdürülen katlı ve köprülü kavşak çalışmalarını birer birer tamamlıyor.

Ankara'da trafik sorunlarını ortadan kaldıracak ulaşım projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Ayaş Yolu Devrimler Caddesi Kesişimi Katlı Kavşak (Başer Kavşağı) ile Esenboğa Havalimanı üzerinde yer alan Hasköy Köprülü Kavşağı üst geçidini kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda iki önemli noktada yapılan çalışmaların son durumuna ilişkin vatandaşları bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kesintisiz ulaşımın temel bir hak olduğunu biliyor, her ölçekte hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Başer Kavşağı ve Fruko Kavşağı'ndaki çalışmalarımızı tamamlayıp, yolları trafiğe açtık. Ankaralının canı ve sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

Kesintisiz trafik ile kazaların önüne geçilecek

Trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktaların başında gelen Ayaş Yolu Devrimler Caddesi Kesişimi Katlı Kavşak (Başer Kavşağı) çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak trafiğe açan Büyükşehir ekipleri, çalışmaları tüm hızıyla devam eden Hasköy Köprülü Kavşağı üst geçidinde de çalışmaları bitirdi. Üst geçidin asfalt serim işleminin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Başer kavşağı Ayaş yolu trafiğini rahatlatacak

Devrimler Caddesi üzerinde yer alan katlı kavşağın üst kısmı 80 günde tamamlanırken, 3 geliş-3 gidiş olmak üzere çift yönlü olarak hizmete açılan Başer Kavşağı, köprü altından da Etimesgut Devlet, Güzelkent, Tunahan ve Sincan Yunus Emre Mahallelerine 2 gidiş-2 geliş olarak bağlandı. Ayaş Yolu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak katlı kavşak çalışması kapsamında ayrıca Ankara Çayı üzerine yapılan geçiş köprüsüyle bundan sonra sürücüler; Sincan Plevne, Akşemsettin ve İstasyon Mahallerine de geçiş sağlayabilecek.

Esenboğa yolunda önlemler

Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde sık sık kazaların meydana geldiği Hasköy Kavşağı'nda da üst geçidin trafiğe açılmasıyla yolda kesintisiz ulaşım dönemi başladı. Yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, bölgedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Yan yollarla geçişi kolaylaştıracak güzergahta her bir köprü uzunluğu 330 metre olarak planlanırken, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan köprülü kavşak sayesinde Esenboğa Havalimanı yolunu kullanan sürücüler kesintisiz seyahat edebilecek.