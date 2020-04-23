Ankara'da aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması

Ankara'da aynı binada yaşayan çocuklar, şiir okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Evlerinde çizdikleri resimlerle binanın alt katında sergi açan minikler, binaya çağırdıkları polislere de sürpriz yaptı.

Korona virüs tedbirleri gereği okullarına gidemeyen ve evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı etkinliklerle kutladı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Veysel Şatıroğlu Caddesi'nde bir binada yaşayan 28 çocuk, bina bahçesinde “23 Nisan” konulu şiirler okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bina sakinleri ise balkonlarına Türk bayrakları ve balonlar astı. Şiir okuyan minikleri izleyen bina sakinleri, balkonlarından çocukları alkışlayarak 23 Nisan kutlamalarına dahil oldu. Ayrıca minikler, evlerinde resim çizerek binanın alt katında bir resim sergisi de açtı.

Şiir okuyan miniklerin bir de polislere sürprizi vardı. Bulundukları yere polis çağıran minikler, ihbar üzerine binaya gelen polisleri alkışladı. Polis memurları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir sesi araç megafonundan dinleterek miniklere karşılık verdi. Polisler çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı ve evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Miniklerden “23 Nisan” mesajları

Şiir okuyan Berke Kaya, “Güzeldi, okulda kutlasaydık daha güzel olurdu ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bir bayram olduğundan dolayı bunu her yerde kutlamamız gerekiyor” dedi. Okulunu özlediğini dile getiren Kaya, “İnşallah okullar hemen açılır ve arkadaşlarımla beraber bahçemizde oyun oynayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Naz Başdoğan ise 23 Nisan ile ilgili, “Evden kutlamak güzeldi ama okulda kutlayamadığım için yine de üzgünüm. İnşallah seneye okulda kutlarız, korona virüs geçer” şeklinde konuştu.

İbrahim Karakaş ise “23 Nisan kutlu olsun” dedi.

Minikler, kutlama boyunca korona virüs tedbirlerine dikkat ederek maske ve eldiven taktı.