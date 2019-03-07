Ankara'da Bacıyan-ı Rum Sempozyumu düzenleniyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bacıyan-ı Rum Sempozyumu, 7 Mart'ta Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk kadınının tarihte çok kritik zamanlarda önemli roller üstlendiğini kaydetti. Bacıyan-ı Rûm üyelerinin teşkilatlanmasına dair bilgi veren Turan, Bacıyan-ı Rum'un, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum ve Abdalan-ı Rum ile birlikte Anadolu'yu Türkiye yapan dört önemli zümreden birisi olduğunu dile getirdi. Turan, Anadolu kadınlarının oluşturduğu bu teşkilatın öncelikle bir eğitim kurumu olduğunun altını çizerek, bu teşkilatta kadınlara meslek ve davranış eğitimlerinin yanı sıra gerektiğinde erkeklerle birlikte savaşmak üzere askeri eğitim verildiğini ifade etti.

Açılışın ardından Anadolu'nun inşasında kadınların rolünün ele alındığı oturumlara geçildi. 15 Temmuz gazisi kadınların konuşmacı olacağı “Kahraman Kadınlar” oturumunun da gerçekleştirileceği sempozyum kapsamında, cepheden edebiyata, müzikten siyasete kadar birçok alanda aktif olarak yer alan kadınlara dair görsellerden oluşan bir de sergi düzenleniyor.