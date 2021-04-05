İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 24,46

Başkent’te barajların doluluk oranı yüzde 24,46 olarak ölçülürken, Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajları havadan görüntülendi.

Başkent'te barajların doluluk oranı yüzde 24,46 olarak ölçülürken, Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajları havadan görüntülendi.


Bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiledi. Son günlerde Ankara'daki yağışlar barajlardaki doluluk oranları bir nebze yükseltse de yetkililer vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunmaya devam ediyor. Başkent'te barajların doluluk oranı ASKİ'nin son verilerine göre yüzde 24,46 olurken; aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 12,36 olarak ölçüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.