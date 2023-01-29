Ankara'da barajların doluluk oranı havadan görüntülendi

Ankara barajlarında 28 Ocak'ta yüzde 16,71 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Barajlar Bilgi Sisteminde yer alan Ankara Baraj Doluluk Oranları verilerine göre, Ankara'nın 28 Ocak 2022 tarihinde barajlarda bulunan su miktarı 313 milyon 817 bin metreküpten, 108 milyon 420 bin metreküp artış ile 422 milyon 237 bine yükseldi. Aynı verilere göre 2022 yılındaki 122 milyon 4 bin metreküp olan aktif kullanılabilir su miktarı ise 110 milyon 880 bin metreküp ile artış gösterirken, barajlara gelen su miktarı da geçen seneye göre yüzde 75 oranında azalarak 266 bin 505 metreküp olarak kaydedildi.

Söz konusu verilere göre Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su miktarı yüzde 16,71 olarak bildirildi. Ankara'nın Eğrekkaya barajlarının doluluk oranları ise havadan görüntülendi. Ankara'nın baraj doluluk oranlarıyla ilgili diğer bilgilere ASKİ Barajlar Bilgi Sisteminden ulaşılabiliyor.