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Ankara'da bekçi kulübesindeki cinayet aydınlatıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde taş ocağında yaşanan cinayet jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde taş ocağında yaşanan cinayet jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taş ocağında bekçilik yapan İ.A. adlı şahsın bir süredir yanında kalan S.O. adlı şahısla birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını tespit etti. Yaşanan tartışma sonrasında S.O isimli vatandaşın İ.A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüğü belirlendi. S.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

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