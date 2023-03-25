Ankara'da belediye otobüsü çıktığı yokuşta asılı kaldı

Ankara'da yokuştan çıktığı sırada ön tekerleri aniden havaya kalkan belediye otobüsü çekici

yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 851. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün yokuştan yukarı çıkardığı belediye otobüsü, aniden kontrolden çıktı ve yolda asılı kaldı. Otobüs, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen çekici yardımıyla kurtarılırken, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.