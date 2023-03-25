İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da belediye otobüsü çıktığı yokuşta asılı kaldı

Ankara’da yokuştan çıktığı sırada ön tekerleri aniden havaya kalkan belediye otobüsü çekiciyardımıyla kurtarıldı.

Ankara'da yokuştan çıktığı sırada ön tekerleri aniden havaya kalkan belediye otobüsü çekici


yardımıyla kurtarıldı.


Olay, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 851. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün yokuştan yukarı çıkardığı belediye otobüsü, aniden kontrolden çıktı ve yolda asılı kaldı. Otobüs, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen çekici yardımıyla kurtarılırken, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.