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Ankara'da belediye otobüsü üst geçide çarptı: 1 ağır 12 yaralı

Başkentte belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Başkentte belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde seyreden Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yol üzerinde bulunan üst geçide ait asansöre çarpması sonucu yola savruldu. Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla belgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



“Şoför yaralıyım kurtarın diye bağırıyordu”


Olayın görgü tanığı olan esnaf Mustafa Danacı, “Olay anında buradaydık. Şiddetli bir ses duyduk. Yer yerinden oynadı. Biz hemen çıktık. Şoför ‘Yaralıyım kurtarın diye bağırıyordu' ön kapı açılmayınca orta kapıdan içeri girdik. Yaralıları çıkardık. Daha sonra ambulanslar geldi. O anda 2 tane hemşire geçiyordu buradan. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Gerekeni yaptık. Fakat şoförü çıkarmadık” ifadelerini kullandı.

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