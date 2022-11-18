İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da bin 750 gram eroin ele geçirildi

Ankara’da bir araçta ve konu ile bağlantılı olan boş bir arazide toplam bin 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ankara'da bir araçta ve konu ile bağlantılı olan boş bir arazide toplam bin 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Konya yolu üzerinden giriş yapan şüpheli bir araçta yapılan aramada ve konu ile bağlantılı olarak Konya yolu Mevlana Caddesi üzerinde bulunan boş arazide yapılan aramada toplam bin 750 gram eroin maddesi ele geçirdi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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