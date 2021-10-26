Ankara'da bir emekli astsubay eşini vurup ardından intihar etti

Ankara'da müzik öğretmenliği yapan emekli astsubay Erol İnal (62), eşi Ülker İnal'ı (58) öldürdükten sonra oğluna, “Biz gidiyoruz hakkınızı helal edin” diyerek intihar etti.

İddialara göre, Ankara Keçiören'de emekli astsubay Erol İnal, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşi Ülker İnal ile tartıştı. Tartışmanın ardından önce eşine tabanca ile ateş edip öldüren Erol İnal, oğlu Eray İnal'ı arayarak helallik istedi. Bunun üzerine oğlu yaşadığı apartmanın altındaki esnaf Rüştü Baştuğ'un oğlunu arayarak olayı haber verdi. Bunun üzerine Erol İnal'ın abisinin anahtarla açtığı kapıdan içeri giren yakınları başına ateş ederek intihar eden Erol İnal'ın ve eşi Ülker İnal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnal çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri araca yüklenerek adli tıpa gönderildi.

“Kavgalı gürültülü bir aile değillerdi”

10 yıldır mahallede esnaflık yapan bir mahalle sakini, İnal çiftini çok iyi tanıdığını belirterek, “Çok iyi insanlardı. Çok mutlulardı. Neden oldu biz de bilmiyoruz. Hiçbir tartışmaları olmazdı. Torunu vardı birkaç ay önce yanında. Sürekli merhabalaşırdık. Hiçbir şeylerini görmedik. O yüzden şok olduk. Müzik hocasıydı. Öğrencileri gelirdi, ders verirdi. Hatta gider öğrencilerini aracıyla alır gelirdi. Geçen ben eşiyle el ele tutuştuklarını gördüm Aşağı Eğlence'de. Öyle bir aile değillerdi. En son dün gördüm Erol İnal'ı. Mutlu bir ailelerdi. Oğlunu aramış. Çok iyi bir insandı. Ufacık sesleri yoktu. Kavgalı gürültülü bir aile değillerdi” diye konuştu.

“Çok sessiz, sakin bir adamdı”

6 yıl önce asker eşini kaybeden Ayşegül Yıldız, Erol İnal'ı eşinin vesilesiyle Astsubaylar Derneği'nden tanıdığını belirterek, “Aynı zamanda bize ders veriyordu. Koro hocamdır. Hanımını da tanıyorum. Vallahi şok oldum. Çok mutlulardı. Ayın 9'unda yine bize koro çalışması yaptıracaktı. Komşusuyum ben de karşıda oturuyorum. Oğlu da Orkestra Şefi Adana'da, hep müzikle uğraşıyorlardı. Çok sakin sessiz bir adamdı” dedi.

“Dün akşam bizim yanımızdalardı”

Dün babasını kaybeden Levent Keser, babasının İnal çiftini çocukları kadar çok sevdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Babamın devamlı yanındalardı. Babamın taziyesini unuttuk. Geldik olay yerine. Erol bey sakin, beş vakit namazını kılan, insanların yanında olan, yardım eden biriydi. Ülker hanım da yine aynı şekilde. Dün akşam bizim yanımızdalardı. Mevlit okuttuk. Onlar da buraya geleceklerdi. Burada oturuyorlardı. Sabah biz mezarlığa gideceğiz demiştik. Siz gidin misafirleri biz karşılarız, geleni ağırlarız dedi. Erol bey böyle bir insandı. Değerli bir insanı kaybettik. Ele ele tutuşlardı eşiyle. Hiçbir sorunları yoktu. O kadar mutlu huzurlulardı yani. Yeni tatilden gelmişlerdi. Babamın devamlı yanındalardı. Babama cuma günü şarkılar türküler söyledi. Çocuklara saz dersi verirdi.”

“Biz gidiyoruz hakkınızı helal edin"

Rüştü Baştuğ ise Erol İnal'ın öğrencilere saz, keman ve orkestra dersi verdiğini aktararak, “Binanın yöneticisiydi. 20-25 senelik komşumuz. En ufak bir şeyini görmedik. Maddi manevi hiçbir sorununu bilmiyorduk. Oğlunu aramış, kardeşini aramış, ‘Biz gidiyoruz hakkınızı helal edin' demiş. Oğlu da benim çocuğumu aramış. Biz hep beraber gittik ki kapı kilitli. Kardeşi geldi kapıyı açtı. Kendisi de hanımı da yerde yatıyor. Bir hafta önce tatilden geldi. Dün de çocuklara demiş ben cenazeye gidiyorum akşama geç gelirim. Namaza giderken bize selam verirdi, namazdan çıkınca selam verirdi. Müezzinlik yapardı. Yani dini bütün bir insandı” ifadelerine yer verdi.

Erol İnal'ın ateş ettiği tabancadan çıkan kurşun, evin camını delmesi dikkat çekti. Ayrıca, cenazelerin çıkarıldığı esnada çiftin, komşuları ve yakın arkadaşları camdan sarkarak ölen arkadaşları için feryat etti.

Öte yandan, çiftin bir hafta önce tatilden döndükleri öğrenildi.