Ankara'da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara Valiliği, olayın Cumhuriyet Savcıları nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5 şahsın ölümüyle ilgili olayın bütün boyutlarıyla soruşturulduğunu belirtti. Açıklamada, “Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “10 Kasım 2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.