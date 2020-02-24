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Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 276 şüpheli yakalandı.


Uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 279 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler üzerinde ve operasyon noktalarında yapılan aramalarda 16 kilogram eroin, 2,7 kilogram skunk maddesi, 2,5 kilogram esrar, 2 bin adet captagon hap ve bin 160 adet extacy hap ele geçirildi.

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