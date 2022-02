Ankara'da bir hayvansever çalınan 2 köpeğini 18 gündür sokak sokak arıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayvansever Ozan Serhat Ayaz evinin bahçesinden çalındığı iddia ettiği rottweiler cinsi 2 köpeğini 18 gündür arıyor. Ayaz köpeklerini bulup getirene para ödülü vereceğini bildirdi.

Olay, 30 Ocak Pazar günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Hayvansever Ozan Serhat Ayaz, Rush ve Mona isimli Rottweiler cinsi köpeklerini evinin bahçesine bağlayarak arkadaşlarına gitti. Daha sonraki gün evine geldiği zaman bahçe kapısının kırılarak açıldığını gördü. Duruma şaşıran Ayaz köpekleri için getirdiği yemekleri bırakarak bahçeye koştu. Yaptığı aramalarda bahçede ve evin etrafından köpeklerin bir izine rastlamadı. Ayaz, daha sonra yakınlardaki sokakları gezmeye başladı. Bir sonuç alamayan Ayaz, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak sokaklara afişler asmaya başladı. İhbarlara dönüş sağlayan vatandaşlar köpeklerin bir kişi tarafından koşarak Kolej istikametine doğru gittiklerini söylediler. Durumu polis ekiplerine bildiren Ayaz, köpeklerini götüren kişinin net eşkâline güvenlik kameraları sayesinde ulaştı. Görüntülerde ise kimliği belirlenemeyen kişinin köpeklerle beraber gittiği görüldü. Ayaz, bu arada sokaklara yapıştırdığı afişlerde köpeklerini bulup getirene ödül vereceğini belirtti.

İzlediği güvenlik kameraları sonucundan köpeklerinin çalındığının belirten Ayaz, “Güvenlik kameralarından çalan şahısların yüzünü teşhis etmeye çalıştık. Birkaç eşkalini yakalayabildik ama henüz hiçbir izlerine rast gelmiş değiliz. Ne Rush ne de Mona'nın gören kimseyi de bulamadık. Ankara'nın birçok bölgesinde afiş çalışması yaptık. Sosyal medyada bu konuyu çok dinlendirdik. Pati Dostları her gördüklerinde paylaştılar hem üzüntümüzü paylaştılar. Benim aklım 30 Ocakta kaldı hala o günden beri her sabah kalktığımda acaba bugün bir gelişme olacak mı umuduyla kalkıyorum. Sokaklara düşüyorum güvenlik kamera görüntüleri bulmak için izlerini biraz olsun sürdürebildim polislerle beraber yaptığımız araştırmada karşı tepeye gittiklerine kanaat getirdik ondan sonra izlerini kaybettik. Şahsı tanımlamak önemli olan bizim için çünkü çalan şahsa ulaşabilirsek çocukların nerede olduklarına nasıl bir durumda oldukları hakkında bilgi almış olacağımı düşünüyorum. Nasıl bir durumda olduklarını bilmiyoruz. Çalındıktan sonra satıldılar mı yoksa üretim amaçlı mı çalındılar. Her gün farklı farklı ihbarlar geliyor bana. Yurtdışına kaçırıldığını söyleyen oluyor, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde köpek üretim tesislerin elinde olduklarını söyleyeneler oluyor ya da hırsızların çaldığını söyleyen oluyor. Şuan da hiçbir net veri yok elimizde o yüzden şahsın bir an önce teşhis edilip köpeklerin görüldüğü yerde polisle iletişime geçilmesi” diye konuştu.

“Yediğimiz içtiğimiz hep birdi”

Can güvenliklerinden çok kuşkulu olduğunu aktaran Ayaz, “Mona çok büyük psikolojik sorunlar yaşadı. Kendisi çok kötü durumdaydı. Şuanda çok farklı bir boyuta geçtiği için onunla yaşadığı duygular gerçekten çok karmakarışık. Kendimin ne yaşadıklarında çok onların ne yaşadıkları ve nasıl koşullarda tutuluyorlar onu merak ediyorum. En büyük umudum güvende olduklarını öğrenmek” dedi.