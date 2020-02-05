Ankara'da bir kişi her hafta gittiği hamamda ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hamama giren bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda meydana geldi. Her hafta aynı hamama geldiği öğrenilen İsmail Büyükköse, tekrar gittiği hamamda bir süre kaldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Yanında kimse olmayan Büyükköse'nin durumunu hamamdaki diğer müşteriler fark etti. Müşteriler, bir süre hareketsiz olarak yatan Büyükköse'nin seslenmelere de tepki vermemesi üzerine, olayı hamam çalışanlarına bildirdi. Büyükköse'nin rahatsızlandığından şüphelenen hamam çalışanları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bir süredir hareketsiz yatan Büyükköse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücudunda kesici ve delici alet yarası olmayan ve tansiyon, havasızlık ya da kalp krizinden öldüğü düşünülen 41 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında görgü şahitleri ve hamam çalışanlarının ifadelerine başvurdu.